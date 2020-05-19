‏"رحى الأيام" و"أم هارون".. المنافسة تشتعل بين الدراما الكويتية ‏

شكرا لقرائتكم خبر عن "رحى الأيام" و"أم هارون".. المنافسة تشتعل بين الدراما الكويتية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر مسلسل "رحى الأيام" المشهد بدول الخليج محتلا تريند 3 بلدان هى الكويت والسعودية والبحرين مع ارتفاع نسبة مشاهدته بباقى بلدان الخليج كعمان والإمارات ليعود العمل بالدراما الكويتية للمنافسة الخليجة رغم المنافسة الشديدة التى يشهدها الموسم الرمضاني.
وخاض "رحى الأيام" المنافسة فى منافسة قوية مع مسلسل "أم هارون" للفنانة القديرة حياة الفهد والذى ضم باقة من نجوم الكويت والإمارات من إخراج محمد جمال العدل، ويؤرخ لتاريخ اليهود فى الكويت تلك المنطقة التى تخوضها الدراما الخليجية لأول مرة.
كما واجه "رحى الأيام" منافسة قوية مع المسلسل الكويتى "محمد على رود" والذى ضم باقة من أشهر نجوم الكويت والإمارات وتناول المسلسل تاريخ الكويت فى فترة ما قبل النفط وما شهدته من علاقات تجارية مع الهند أثر على ثقافتها وأحدث نوعا فريدا من التجانس بين المجتمعين ما دعا لإنشاء شارع كويتى فى مدينة "مومباي" الهندية عرف باسم "محمد على رود" وكان مخصصين للكويتين ويشعر من يزوره حتى الآن بأنه يتجول فى أقدم الأحياء الكويتة وأكثرها عراقة.
وحصدت الأعمال الثلاثة نسبة مشاهدة كبيرة نظرا لارتباط المشاهد الخليجى بالأعمال التراثية التى تربطه بتاريخ وأوصول وطنه.
حقق "رحى الأيام" حجم متابعة كبير فى كافة دول الخليج باعتباره يؤرخ ويكشف جانبا مهما فى تاريخ المنطقة والكويت والهجرات القادمة إليها من دول الجوار فى أوائل القرن الماضى وحتى الستينيات وكيف انصهر الجميع فى بوتقة واحدة مع التنوع فى لهجات منطقة الخليج العربى من نجدية وزبيرية وقصيمية وكويتية أصلية وما حدث بينهم من مزج أنتج لهجة معاصرة ذات أصول عريقة.
المسلسل بطولة نخبة منوعة من أشهر نجوم الخليج منهم جاسم النبهان، ماجد مطرب، نور، مشارى البلام، مريم الغامدي، محمد الحملي، عبدالله الخضر، أحمد العونان، عبدالإمام عبدالله، شيلاء سبت، والطفل أحمد بن حسين.
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