شكرا لقرائتكم خبر عن ‏"رحى الأيام" و"أم هارون".. المنافسة تشتعل بين الدراما الكويتية ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر مسلسل "رحى الأيام" المشهد بدول الخليج محتلا تريند 3 بلدان هى الكويت ‏والسعودية والبحرين مع ارتفاع نسبة مشاهدته بباقى بلدان الخليج كعمان والإمارات‎ ‎ليعود ‏العمل بالدراما الكويتية للمنافسة الخليجة رغم المنافسة الشديدة التى يشهدها الموسم ‏الرمضاني‎.‎

وخاض "رحى الأيام" المنافسة فى منافسة قوية مع مسلسل "أم هارون" للفنانة القديرة ‏حياة الفهد والذى ضم باقة من نجوم الكويت والإمارات من إخراج محمد جمال العدل، ‏ويؤرخ لتاريخ اليهود فى الكويت تلك المنطقة التى تخوضها الدراما الخليجية لأول مرة‎.‎

كما واجه "رحى الأيام" منافسة قوية مع المسلسل الكويتى "محمد على رود" والذى ضم ‏باقة من أشهر نجوم الكويت والإمارات وتناول المسلسل تاريخ الكويت فى فترة ما قبل ‏النفط وما شهدته من علاقات تجارية مع الهند أثر على ثقافتها وأحدث نوعا فريدا من ‏التجانس بين المجتمعين ما دعا لإنشاء شارع كويتى فى مدينة "مومباي" الهندية عرف ‏باسم "محمد على رود" وكان مخصصين للكويتين ويشعر من يزوره حتى الآن بأنه يتجول ‏فى أقدم الأحياء الكويتة وأكثرها عراقة‎.‎

وحصدت الأعمال الثلاثة نسبة مشاهدة كبيرة نظرا لارتباط المشاهد الخليجى بالأعمال ‏التراثية التى تربطه بتاريخ وأوصول وطنه.‏

Advertisements

حقق "رحى الأيام" حجم متابعة كبير فى كافة دول الخليج باعتباره يؤرخ ويكشف جانبا ‏مهما فى تاريخ المنطقة والكويت والهجرات القادمة إليها من دول الجوار فى أوائل القرن ‏الماضى وحتى الستينيات وكيف انصهر الجميع فى بوتقة واحدة مع التنوع فى لهجات ‏منطقة الخليج العربى من نجدية وزبيرية وقصيمية وكويتية أصلية وما حدث بينهم من ‏مزج أنتج لهجة معاصرة ذات أصول عريقة.‏

المسلسل بطولة نخبة منوعة من أشهر نجوم الخليج منهم جاسم النبهان، ماجد مطرب، ‏نور، مشارى البلام، مريم الغامدي، محمد الحملي، عبدالله الخضر، أحمد العونان، ‏عبدالإمام عبدالله، شيلاء سبت، والطفل أحمد بن حسين‎.‎