شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم نبيل: اختيارى لـ أغانى "البرنس" كان مرتبط بالحكاية الدرامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشاعر والملحن هيثم نبيل، إن اختياره لتأليف كلمات مسلسل "البرنس"، جاء من المخرج محمد سامى، مؤكدا أنه اشتغل على كلمات المسلسل قبل التصوير بعدما كان يتواصل مع سامي ليروى له احساس كل مشهد.

واعلق هيثم فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، قائلا :"من ضمن المشاهد التي كانت بها أحاسيس عالية، مشهد الطفلة "مريم" بعد أن تركها عمها الفنان أحمد زاهر فى الشارع، فاإحساس المشهد بالنسبة لي أن يكون عالي عند الناس، فلابد أن تكون الأغنية والكلمات بها مؤثرات وأحاسيس المشهد، وأنا اشتغلت على ذلك ولابد أن يصل الإحساس إلى المشاهدين.



هيثم نبيل والموزع عادل حقى

وأكد نبيل أن اختياره لكلمات الأغانى جاء بناء على الدراما المكتوبة، مشيرا إلى أن كل مشهد كان يوجه الكلام لموضوع معين مثل مشهد المقابر، والمشهد الذي قام أشقاء محمد رمضان بالشهادة ضده، وأغنية " يابا"، قائلا:"اختياري للأغاني كان مربوط بالدراما نفسها".

وأكد أن الهدف من ذلك هو إعادة الحالة التي تفعلها الرباعيات في مسلسلات زمان مثل " الوسية"، "المال والبنون" وغيرها، مؤكدا أن هذا المسلسل ثقيل جدا وسعدت بكتابة كلمات الأغاني وتلحينها، مشيرا إلى أنه كان عليه مسئولية كبيرة بأن يوظف كلمات الأغانى بشكل صحيح، وأوضح انه استمتع جدا بالعمل مع محمد سامي لأن لديه إحساس عالي جدا في توصيل ما يريده، مؤكدا أنه كان يشتغل عليها معه لكي يصلا لأفضل شكل.

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أحمد سعد وهيثم نبيل

وتابع ردود الافعال بالنسبة لي كانت مبهرة وسعدت أن أغاني المسلسل كانت تهز الوطن العربي، مشيرا إلى أن كل أغاني المسلسل نالت إعجاب المشاهدين وهو ما جعلها تتصدر موقع اليوتيوب بعد ربع ساعة من نزولها، مؤكدا ان ردود أفعال الناس والجمهور كانت أهم تقدير للمجهود الذي قمت ببذله بشكل شخصي واستطعت ان أعيد في هذا المسلسل أغنية الرباعيات التي تكون مرتبطة بأحداث المسلسل.



هيثم نبيل وملك محمد

يذكر أن مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.