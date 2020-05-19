هيثم نبيل: اختيارى لـ أغانى "البرنس" كان مرتبط بالحكاية الدرامية

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شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم نبيل: اختيارى لـ أغانى "البرنس" كان مرتبط بالحكاية الدرامية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشاعر والملحن هيثم نبيل، إن اختياره لتأليف كلمات مسلسل "البرنس"، جاء من المخرج محمد سامى، مؤكدا أنه اشتغل على كلمات المسلسل قبل التصوير بعدما كان يتواصل مع سامي ليروى له احساس كل مشهد.
واعلق هيثم فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، قائلا :"من ضمن المشاهد التي كانت بها أحاسيس عالية، مشهد الطفلة "مريم" بعد أن تركها عمها الفنان أحمد زاهر فى الشارع، فاإحساس المشهد بالنسبة لي أن يكون عالي عند الناس، فلابد أن تكون الأغنية والكلمات بها مؤثرات وأحاسيس المشهد، وأنا اشتغلت على ذلك ولابد أن يصل الإحساس إلى المشاهدين.
هيثم نبيل والموزع عادل حقى
وأكد نبيل أن اختياره لكلمات الأغانى جاء بناء على الدراما المكتوبة، مشيرا إلى أن كل مشهد كان يوجه الكلام لموضوع معين مثل مشهد المقابر، والمشهد الذي قام أشقاء محمد رمضان بالشهادة ضده، وأغنية " يابا"، قائلا:"اختياري للأغاني كان مربوط بالدراما نفسها".
وأكد أن الهدف من ذلك هو إعادة الحالة التي تفعلها الرباعيات في مسلسلات زمان مثل " الوسية"، "المال والبنون" وغيرها، مؤكدا أن هذا المسلسل ثقيل جدا وسعدت بكتابة كلمات الأغاني وتلحينها، مشيرا إلى أنه كان عليه مسئولية كبيرة بأن يوظف كلمات الأغانى بشكل صحيح، وأوضح انه استمتع جدا بالعمل مع محمد سامي لأن لديه إحساس عالي جدا في توصيل ما يريده، مؤكدا أنه كان يشتغل عليها معه لكي يصلا لأفضل شكل.
أحمد سعد وهيثم نبيل
وتابع ردود الافعال بالنسبة لي كانت مبهرة وسعدت أن أغاني المسلسل كانت تهز الوطن العربي، مشيرا إلى أن كل أغاني المسلسل نالت إعجاب المشاهدين وهو ما جعلها تتصدر موقع اليوتيوب بعد ربع ساعة من نزولها، مؤكدا ان ردود أفعال الناس والجمهور كانت أهم تقدير للمجهود الذي قمت ببذله بشكل شخصي واستطعت ان أعيد في هذا المسلسل أغنية الرباعيات التي تكون مرتبطة بأحداث المسلسل.
هيثم نبيل وملك محمد
يذكر أن مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.
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