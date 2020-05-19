شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التوقف بسبب كورونا.. استئناف تصوير أعمال نتفليكس وأمازون فى فرنسا الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير الأجنبية عن استئناف تصوير الأعمال السينمائية والدرامية لشبكتي نتفليكس وأمازون، ابتداءً من الشهر المقبل، في فرنسا، بعد توقف التصوير منذ عدة أسابيع بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ومن المقرر أن تواصل شبكتي نتفليكس وأمازون، تصوير أعمالهما ابتداءً من الشهر المقبل، وسط إجراءات احترازية صارمة داخل أماكن التصوير، لعدم تفشي الفيروس وسط أطقم التصوير والممثلين، ومحاولة انقاذ بعض الأعمال التي توقفت بعد البدء في تصويرها.

وكانت شبكة قنوات Netflix، قد أعلنت في بداية شهر مارس الماضي، عن إلغاء استكمال تصوير جميع أعمالها الدرامية والسينمائية التي كانت قيد التصوير، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.

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وجاءت قائمة المسلسلات التي أوقفت تصويرها شبكة نتفليكس، "مسلسل Lucifer، ومسلسل The Flash، بالإضافة إلى مسلسل Young Sheldon، ومسلسل Super girl، ومسلسل Batwoman.

وعلى جانب آخر، قررت شبكة قنوات نتفليكس التلفزيونية، إعادة انتاج جزء ثاني جديد من فيلم الأكشن Extraction، بطولة النجم العالمي كريس هيمسوورث، بعد نجاحه بشكل كبير في حصد مشاهدات بالملايين عبر الشبكة الأمريكية.

فيلم Extraction، يدور حول تايلر ريك (كريس هيمسورث)، هو أحد الجنود المرتزقة الذي ينفذ مهامه بالسوق السوداء، والآن لديه مهمة جديدة، حيث يجب عليه إنقاذ ابن أحد أكبر المجرمين على أثر جرائم دولية، ولكن وسط العالم الخفي لتجار السلاح والمخدرات، فإن هذه المهمة الصعبة تكاد تكون مستحيلة، حيث تصبح حياة ريك والصبي في خطر طوال الوقت.