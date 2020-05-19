شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى تشوق جمهور "خيانة عهد": تتوقعوا مصير نادية هيبقى إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوقت الفنانة عبير صبرى متابعيها وجمهورها عبر حسابها على موقع إنستجرام لأحداث حلقة اليوم من مسلسل "خيانة العهد"، حيث نشرت صورتها وعلقت، "اوعوا تفوتكم حلقة النهاردة تتوقعوا مصير نادية هيبقى إيه في حلقة خيانة عهد"، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع شخصية نادية، حيث قالت إحدى متابعاتها "نادية صعبانة على أوى.. خصوصاً انها مأذتش عهد بشكل مباشر ولا كانت سبب في موت ابنها فمكنش ليه داعي عهد تفضحها"، وقال آخر "أكيد مروان هيقتلها"، وهو الرأى الذى اجتمع عليه مجموعة من المتابعين.



عبير صبرى

مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكانت حلا شيحة انتهت مساء اليوم الثلاثاء، من تصوير آخر مشاهد دورها فى مسلسل "خيانة عهد"، الذى تشارك من خلاله فى المارثون الرمضانى ويذاع على قناة الحياة فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء، والتى جسدت خلاله شخصية "دكتورة فرح" شقيقة النجمة يسرا، ويدور بينهما صراع حول انتقام الأولى من الثانية بسبب عقدة نفسية تولدت بداخلها منذ صغرها.