شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. حلا شيحة تنتهى من تصوير دورها فى مسلسل "خيانة عهد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهى النجمة حلا شيحة، مساء اليوم الثلاثاء، من تصوير أخر مشاهد دورها فى مسلسل "خيانة عهد"، الذى تشارك من خلاله فى المارثون الرمضانى ويذاع على قناة الحياة فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء، والتى جسدت خلاله شخصية "دكتورة فرح" شقيقة النجمة يسرا، ويدور بينهما صراع حول انتقام الأولى من الثانية بسبب عقدة نفسية تولدت بداخلها منذ صغرها.

واستطاعت النجمة حلا شيحة، ان تحقق نجاح كبير من خلال شخصية "فرح"، والتى أعربت عن سعادتها بخوض هذه التجربة خاصة وإنها كانت تتمنى العمل مع النجمة يسرا وهو ما تحقق بالفعل، بل وحققوا نجاح جعل مسلسل "خيانة عهد" فى صدارة محركات البحث وتريندات مواقع التواصل الاجتماعى.

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مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وشاركت حلا شيحة، فى مسلسل "زلزال" بطولة محمد رمضان وعرض فى شهر رمضان الماضى، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر وإنتاج شركة سينرجى، وشارك فى بطولته حلا شيحة، ماجد المصرى، هنادى مهنى، منى عبد الغنى، أحمد صيام، محمود حجازى، حسام داغر، تامر ضيائى، محمد سليمان، يوسف عثمان، مصطفى منصور، لمياء كرم.