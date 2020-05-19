شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فلانتينو الحلقة 25..كيف سينهي عادل إمام خطبة ابنته بعد إجبارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة أمس الاثنين من مسلسل فلانتينو، موافقة نبوية ابنة عادل إمام علي خطوبتها من عمرو وهبة بعدما ألح عليها والدها، وحضر وهبة ليطلب يدها وهو ملفوف بالشاش بعدما تلقي علقة علي يد أهل دكتور عبد العزيز استاذ نبوية بالجامعة، ورغم اتمام الخطوبة إلا أن الزعيم يقوم بمراقبة وهبة وتسجيل خطواته، فهل سينهي الخطبة بعدما يرصد خروجاته مع الفتيات وحياته المستهترة أم كيف سيتصرف في ذلك خاصة وأنه يرصده بكاميرا تصوير في كل تحركاته.

قناة dmc تعرض مسلسل "فلانتينو، للزعيم عادل إمام، يوميا وذلك عقب موعد الإفطار مباشرة في تمام الساعة السادسة والنصف.

ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.

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مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

"فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.