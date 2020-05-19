شكرا لقرائتكم خبر عن الكاروه يكسب .. ياسمين صبرى وآيتن عامر وإسلام إبراهيم بنفس "النقشة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تصدرت نقشة الكاروهات مسلسلات رمضان وأطل عدد من الفنانين بنفس النقشة في أكثر من مسلسل، حيث ظهرت النجمة ياسمين صبرى في مشهد من مسلسل " فرصة تانية" مرتدية " شميز" بنقشة الكاروهات أحمر في أسود، كما ظهرت أيضا الفنانة آيتن عامر ترتدى جاكيت بنفس نقشة الكاروهات لونه أحمر في أسود، أما الفنان إسلام إبرهيم ظهر بمشهد في مسلسل " بـ 100 وش" يرتدى كاب عليه نقشة الكاروت وأيضا لونه أحمر في أسود، لذلك يكتسح الكاروهات مسلسلات رمضان.

ومسلسل "فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.

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كما يشارك الفنان إسلام إبراهيم في مسلسل " بـ 100 وش" و يعرض المسلسل على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث، مسلسل "بـ100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.