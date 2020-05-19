شكرا لقرائتكم خبر عن ما شابه أباه فما ظلم.. حسن الرداد بجوار والده فى صورة فوتوشوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الفنان حسن الرداد، في صورة جديدة، شاركها مع جمهوره ومتابعيه، بصحبة والده الراحل نبيل الرداد، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام.

ونشر الرداد، الصورة التي تم تصميمها عن طريق "الفوتوشوب"، عبر حسابه، والتي ظهر فيها الشبه الكبير بينه وبين والده الذي يحتضنه.

وأعلن الرداد، منذ عدة أسابيع، عن مبادرة بعنوان "علشان الدم ما يقلش" لحث الناس على التبرع بالدم لصالح المركز القومى لنقل الدم فى العجوزة وكل فروعه على مستوى الجمهورية، متحدياً الفنانين أحمد السقا وإيمى سمير غانم عمرو يوسف وأمير كرارة ورامي رضوان وهشام ماجد".

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وقال الرداد فى فيديو له:"طبعا إحنا بنمر بظروف صعبة جدا وده أكتر وقت إحنا محتاجين إننا نقف جنب بعض فيه.. مفيش أهم من صحة الإنسان وفى ناس قدرها إنها تفضل تنقل دم طول عمرها وحياتها ممكن تتعرض للخطر لو الدم دا قل علشان كدة أنا فكرت أعمل المبادرة دى علشان أشجع الناس إنهم ينزلوا يتبرعوا بدمهم لننقذ أهالينا وكل حبايبنا".





وكانت آخر أعمال حسن الرداد الدرامية مسلسل "الزوجة 18"، وشارك به خلال السباق الرمضاني الماضى، وشاركه في البطولة النسائية ناهد السباعي وهيدي كرم، حيث جسّد خلاله دور رجل زير نساء، ويقع في الكثير من المشكلات بسبب علاقاته النسائية وتعدد زيجاته التي تصل إلى الرقم 18.

ومن ناحية أخرى انتهى حسن الرداد من تصوير فيلمه "توأم روحى"، حيث طرحت الجهة المنتجة مؤخراً البوستر الدعائى الأول للعمل، وتأمل أن تنتهى جائحة كورونا لتتمكن من طرحه بدور العرض السينمائى الفترة المقبلة .