شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "خيانة عهد" الحلقة 26..هل يقتل خالد سرحان عبير صبري اليوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت حلقة أمس الأثنين من مسلسل "خيانة عهد" اكتشاف خالد سرحان فضيحة زوجته الجنسية مع رجل الأعمال مجدي الصياد، حيث أرسل له مجهول خطابا به "فلاشة" تحتوى على الفيديو الفاضح، وفي نهاية الحلقة طلب من يسرا أن تأخذ الأولاد للمبيت لديها، وهو ما ينبأ بأن سرحان يريد عبيري صبري زوجته وحيدة في المنزل فهل يخطط لقتلها أم سيورطها في شئ أخر.

وكانت شهدت الحلقة أمس أيضا قيام حلا شيحة من جومانة مراد أن تقوم بإجهاض زوجة طليق حلا "عزت" وذلك إنتقاما منه علي طردها من المنزل.

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مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغييراسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.