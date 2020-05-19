شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات ياسمين صبرى لـ"الخليج 365" عن رامز جلال ترند على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت تصريحات النجمة ياسمين صبري لخلال لقائها مع ”الخليج 365” صدى كبير، والتي كشفت فيها عن كواليس اجتزاء تصريحاتها في برنامج المقالب الذي يقدمه رامز جلال في شهر رمضان هذا العام، حيث أصبح الفيديو ترند على موقع يوتيوب في أقل من 24 ساعة من طرحه إضافة إلى اقترابه من المليون مشاهدة.



ياسمين صبرى ترند على يوتيوب

وقالت ياسمين فى لقائها مع ”الخليج 365”: "حلقة رامز شفتها مثل الجمهور وفى حاجة اندهشت منها جدا ومش لاقيه ليها أي تفسير، فانا لما اتسألت بتحبي في أحمد، جدعتنه ولا وسامته، فالحقيقة إنى جاوبت وقلت بحب فيه كل حاجة يعنى ناجح وواثق من نفسه وطموح وشخصيته قوية حتى قلت انه من وجهة نظرى هو سيد الرجالة، وإن إحنا بنتمرن مع بعض كتير في الجيم وفى حاجات كتير بينا مشتركة وإن هو بيضحكنى.

Advertisements

وأضافت ياسمين صبري: "تفاجأت في الحلقة وانا بتفرج أن رامز والبرنامج قرر يأخد الجزء الأخير بس من إجابتي فانا استغربت جدا أنا مفهمتش إيه الفكرة، إن اجابتنى تتقص وتتاخد دى بس وقلت وبيضحكنى، حتى والواو اتشالت، وضايقتنى وأنا مكنتش أتوقع كدا من رامز أبدا لأنى بتفرج على البرنامج بتاعه من سنين من قبل ما أكون ممثلة حتى".

ويعرض للنجمة ياسمين صبرى في رمضان هذا العام مسلسل "فرصة تانية"، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.