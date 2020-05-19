شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة رقص احترافية لابنة نانسي عجرم في عيد ميلادها الـ 11.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت "ميلا الهاشم" نجله النجمة اللبنانية نانسي عجرم، في مقطع فيديو جديد بمناسبة احتفالها بعيد ميلادها الـ 11 الذي يوافق اليوم، وهي تؤدي رقصة احترافية داخل منزلها.

وسرعان ما انتشر الفيديو بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا للابنة الكبرى لنانسي عجرم، لتظهر بشكل محترف وهي تؤدي رقصتها مع شخص يبدو مدربها.

ولم يكن ذلك الفيديو هو الأول من نوعه لـ "ميلا" صاحبة الـ 11 عام، فسبق ان انتشرت لها فيديوهات رقص كثيرة عبر منصات السوشيال ميديا والتي تبدو هواية لها.

وظهرت "ميلا" منذ أيام، في احتفالات والدتها بعيد ميلادها، في صور نشرتها عجرم، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام.

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واحتفلت النجمة اللبنانية نانسى عجرم والملقبة بـ"أم البنات"، منذ أيام، بعيد ميلادها السابع والثلاثين، والتي بدأت مشوارها مع الفن فى سن مبكرة في عمر الـ11 حصلت على الميدالية الذهبية في الطرب ببرنامج نجوم المستقبل، واستطاعت منذ ظهورها الأول فى أغنية "أخاصمك آه" عام 2003 والتى حققت نجاحا كبيرا فى هذه الفترة أن تخطف عيون المشاهدين لخفة ظلها وملامحها الطفولية المستمرة معها حتى الوقت الحالى.

ولدت نانسى عجرم يوم 16 مايو عام 1983، فى قرية سهيلة، بمحافظة جبل لبنان، بدأت مسيرتها الفنية منذ طفولتها ببرنامج "نجوم المستقبل" وحازت على الميدالية الذهبية عن فئة الطرب الشعبى، وفى عام 1998 أصدرت أول ألبوم غنائى لها بعنوان "محتجالك"، ومن ثم "شيل عيونك عنى" عام 2001، وبعدها الألبوم الثالث "يا سلام" عام 2003 الذى حقق انتشاراً كبيراً وسطع نجمها من خلال أغنية "أخاصمك آه" وكليبها المميز الذى حاز على جائزة أفضل فيديو كليب.