شكرا لقرائتكم خبر عن منسي و سالم و هرم .. أمير كرارة ودياب وعصام السقا فى كواليس "الاختيار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان دياب، عبر حسابه على "انستجرام"، صورة تجمعه بالنجم أمير كرارة، والفنان عصام السقا، من كواليس مسلسل "الاختيار"، والذى يعرض حاليا، ويحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وعلق دياب على الصورة قائلا، "منسي و سالم و هرم"، وهى الأسماء التى يظهرون بها، فى سياق أحداث مسلسل "الاختيار".



أمير كرارة ودياب وعصام السقا

وشهدت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل "الاختيار"، بطولة النجم أمير كرارة ، والذى يعرض على شاشة on، أحداثاً سريعة، حيث بدأت الحلقة بحديث بين الشيخ عمر الرفاعى - أحمد الرافعى ، وبين عشماوى - أحمد العوضى، حول تخوف الأخير من هجوم اللواء حفتر فى ليبيا على درنة الليبية، كما تحدثا بشأن انتقالهم إلى غرب ليبيا وتحديداً إلى مدينة مسراطة غرب ليبيا، للفرار من قوات حفتر، التى تشعبت،وأكد له أن تركيا وقطر على اتم الاستعداد لدفع الملايين من أجل عدم ترك مسراطه وطرابلس، كما اعترف عشماوى أن الحرب ليست مع الصليبيين، بينما مع الجيش المصرى ومحاولة ضره وخلخلته.

Advertisements

وعلى جانب آخر، رتب المقدم أحمد منسى - أمير كرارة ، الذهاب إلى مربع البرث فى سيناء، وذلك من أجل السيطرة عليه، بعدما دخل فيها أكثر من عنصر إرهابى، واستطاعوا التمركز فيه بشكل كبير، وهو ما جعل قيادات الجيش المصرى يكلفون منسى ورجالة البواسل بالذهاب هناك والقضاء على كل العناصر التكفيرية هناك، وبالفعل اتحدت بعض القوات منها سلاح الصاعقة والمدفعية وأسلحة أخرى للذهب إلى البرث للتمركز هناك.

"الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله وكريم عبد الخالق ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.