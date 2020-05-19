شكرا لقرائتكم خبر عن نجل محمود البزاوي: أبويا مصور مسلسل فرصة تانية كله بالبيجامتين بتوعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازح المخرج الشاب أكرم محمود البزاوى والده النجم محمود البزاوي كعادته، حيث كشف عبر حسابه بموقع "فيس بوك" أن والده استعار ملابسه لتصوير مسلسله الذى ينافس به فى السباق الرمضاني الحالي "فرصة تانية"، وكتب :" أبويا مصور مسلسل فرصة تانية كله بالبچامتين بتوعي".





وشهدت الحلقة الـ 25 من مسلسل "فرصة تانية" تطورات كثيرة، أبرزها فى علاقة ملك (ياسمين صبرى) وزياد (أحمد مجدى)، حيث إنهما بعدما اتفقا على الابتعاد عن بعض، تظهر حيلة سالم لإعادة الأمور بينهما مرة أخرى، خاصة أنهما ما زالا يحبان بعضهما، واتفق على تنفيذها مع والد ملك عبد الرحمن (محمد أبو داود) وصديقتها شيرين ( سارة الشامى) وصديق زياد كمال (أحمد الشامى).

وكشفت الحلقة عن الخطة التى وضعها سالم، حيث أخبر ابن زياد بأن ملك تقدم لها عريس يعمل رجل أعمال ولديه سلسلة فنادق فى شرم الشيخ وأنها فى اتجاهها للموافقة عليه، فى حين يطلب عبد الرحمن من ملك نسيان زياد لأن والده سالم أخبره أن زياد سيسافر خارج مصر بعد يومين فقط.

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وأتت الخطة بثمارها حيث إن مسألة العريس الذى تقدم لملك ليس لها وجود من الأساس، ليقرر زياد السفر إلى شرم الشيخ للبحث عما تبقى له فى فرصته الأخيرة، وفى نفس الوقت تقرر ملك السفر إلى شرم الشيخ أيضاً للحاق بما تبقى من الحكاية، وسط سعادة من سالم وعبد الرحمن بنجاح الخطة.

"فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.