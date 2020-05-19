شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة هند صبري ضيفة LIVE مع As3ad على انستجرام الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل النجمة التونسية هند صبري، ضيفة لايف على الصفحة الرسمية لليوم السابع على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، في برنامجAs3adمعLive ، الذي يقدمه الزميل محمد أسعد.

ومن المقرر أن تتحدث هند عن مشوارها الفني، وتجربة برنامجها "مش مسلسل هند صبري" والحملات والمبادرات الإنسانية التي أطلقتها أو شاركت خلال الفترة الماضية، بالإضافة لتفاصيل تعاونها مع شبكة نتفليكس.

النجمة هند صبرى حائزة على العديد من الجوائز الفنية والسينمائية، وهى أول فنانة عربية يتم اختيارها فى لجنة تحكيم مهرجان البندقية (فينيس) السينمائى الدولى، وذلك فى دورته لعام 2019، وهى أيضا أيقونة أزياء، وسفيرة للنوايا الحسنة بالأمم المتحدة لبرنامج الأغذية العالمي.

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ويمكن متابعة اللايف في تمام الساعة الخامسة على الصفحة الرسمية لليوم السابع على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

برنامج As3adمعLive، يقدمه محمد أسعد، عبر الصفحة الرسمية لليوم السابع على انستجرام، ومن المقرر أن يستضيف خلاله عددًا من المشاهير من نجوم الفن والرياضة والمجتمع، عبر خاصة "لايف" ليكون منصة لتبادل الحديث والتفاعل مع الجمهور والإجابة على اسئلتهم.

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