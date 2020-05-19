تراند اليوم : فنانة شهيرة تكشف قرابتها من صالح كامل

وأضافت أروى في نعيها لصالح كامل أنه زوج خالتها، الفنانة المصرية صفاء أبو السعود.
وقالت أروى في نعيها على حسابها في تويتر : " إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى زوج خالتي وأبي الثاني الشيخ صالح كامل. نطلب منكم الفاتحة، اللهم ارحمه يا ارحم الرحمين، واغسله بالماء والثلج والبرد واجعل له من الدعاء و الصلاة نصيبا كثيرا " .
وتعد آخر زوجات صالح كامل هي الممثلة المصرية صفاء أبو السعود، التي عملت لسنوات في قنوات " ART "، وأنجب منها ثلاثة أبناء.
وتوفي وفاة رجل الأعمال الشهير صالح كامل عن عمر ناهز 79 عاما.
ويعتبر صالح عبد الله كامل من أشهر رجال الأعمال وأحد المستثمرين المشهورين في مجال الإعلام وذلك من خلال مؤسسة ART راديو وتلفزيون العرب .
وقد ولد صالح كامل في عام 1941م في مكة المكرمة، لعائلة كانت تعمل بالطوافة، وكان والده يعمل مديراً عاماً لديوان مجلس الوزراء.