"محمود حسني يقترب من إنهاء سيناريو " الحب و المصير

أوشك الكاتب والمخرج محمود حسني الشهير ب أحمد حسني من الانتهاء من كتابة سيناريو فيلمه الجديد والذي يحمل أسم مبدئي الحب و المصير "مشيرًا إلى أنه انهى كتابة ما يقرب من 80 % من العمل.
وأوضح الكاتب محمود حسني بأن الفيلم يدور في إطار رومانسي كوميدييعتمد على البطولة الجماعية التي تعتمد على الشباب بجانب عدد كبير من الفنانين الكبار ومن المقرر أن يقوم بدور البطولة أحد نجوم مسرح مصر ويعلن عن اسمه بعد التعاقد معه.
جدير بالذكر أن الكاتب والمخرج محمود حسنيالشهير بأحمد حسني يعد واحدًا من مشاهير المخرجين والكتاب المؤثرين، وله العديد من المؤلفات والكتابات الحرة التى حظت بملايين المشاهدات، وله العديد من الافلام القصيرة وأيضا صور فيديو كليب للمطرب عبده سليم بعنوان "ساعة فطار" وايضا للشركة " Captain media " وشارك بها فى العديد من المهرجانات السينمائية المختلفة و سيشارك فى الدورة القادمة من مهرجان القاهرة السينمائي.
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