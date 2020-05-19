وزيرا الثقافة والإعلام يلتقيان لبحث مسارات التعاون بين الوزارتين

التقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واسامة هيكل وزير الدولة للإعلام لبحث مسارات التعاون بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة .

صالونات ثوخلال اللقاء أكدت عبد الدايم أهمية التعاون بين وزارتى الثقافة والإعلام للعمل على تنفيذ استراتيجية الدولة الخاصة بنشر التنوير وتنمية الوعى لبناء الانسان .

واضافت أنه تمت مناقشة تخصيص عدد ساعات يومية لبث المواد الإبداعية التى تنتجها وزارة الثقافة بمختلف قطاعاتها وتشمل

حفلات موسيقية وغنائية ، اوبرات وباليهات عالمية، احتفاليات بمناسبات قومية ودينية ، صالونات ثقافية ، أمسيات شعرية ، معارض فنية ومتاحف ، افلام تسجيلية وغيرها والتى تعبر عن الحراك الفكرى فى المجتمع من خلال شبكة قنوات التليفزيون الوطنى .

واضافت أن اللقاء شمل دراسة توقيع برتوكول تعاون بين الوزارتين لتصوير الأعمال الإبداعية

التى تنتجها وزارة الثقافة وتعرض فى مختلف مواقعها بالقاهرة والمحافظات وتقديمها عبر شاشة التليفزيون الرسمي للدولة . من جانبه ثمن هيكل الدور الايجابى لوزارة الثقافة فى المجتمع ، مشيرا أن الثقافة تعد جزء رئيس فى تكوين الشخصية المصرية ، وأكد أن التعاون بين الوزارتين يجسد التوجهات العامة للدولة الهادفة إلى الحفاظ على منظومة القيم والأخلاق والارتقاء بالذوق العام وذلك من خلال نشر الوعى بين جموع المواطنين وذلك عن طريق نشر المحتوى الابداعى الذى تقدمه وزارة الثقافة والذى يتميز بالتنوع والتعدد.