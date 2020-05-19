ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الممثلة المصرية ​هنا الزاهد​ متابعيها بأحدث إطلالتها، إذ بدّلت لون شعرها من الأشقر الى البني.

ونشرت الزاهد عبر صفحتهخا الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً لها بإطلالتها الجديدة، وعلّقت: "ما رأيكم البني أم الأشقر؟".

وبدأت التساؤلات حول طول شعرها، وما إذا كانت ترتدي شعر مستعار، أم بدلته للون البني فعلاً، ثم شبهها آخرون بالإعلامية المصرية ​رضوى الشربيني​، إذ علق بعض المُتابعين: "شبه رضوى الشربيني"، و"افتكرتك رضوى الشربيني والله".

يُذكر أن هنا تنتظر مع صناع فيلمها الجديد، الإنتهاء من الإجراءات الإحترازية الخاصة بفيروس كورون، من أجل عودة الأعمال السينمائية.

ويعتبر الفيلم هو ثاني بطولة لهنا، بعد أن قدمت فيلم "قصة حب"مع الممثل المصري أحمد حاتم.

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كانت هذه تفاصيل خبر متابعو هنا الزاهد يشبهونها بهذه الإعلامية المصرية بعد تغيير لون شعرها.. بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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