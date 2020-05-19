بالفيديو- آمال ماهر تتخطى الـ 5 ملايين بـ "اللي قادرة"

ميرنا وليد - بيروت - حققت أغنية "اللي قادرة" وهي تتر مسلسل "​ليه لا​ " للفنانة المصرية ​آمال ماهر​ 5 ملايين مشاهدة بعد مرور 3 أسابيع على طرحها عبر قناتها على يوتيوب.

ويشار الى أن أغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبد الله، وألحان وتوزيع موسيقى خالد عز.

الجدير ذكره أن مسلسل "ليه لأ" بطولة الممثلة المصرية أمينة خليل، بجانب كل من هاني عادي، ومحمد الشرنوبي، وشيرين رضا، وهالة صدقي، وآخرين.

وتقول كلمات الأغنية: "اللِي قَـادرَة عَ الــتَّحَـدِّي وعَ الــمُـواجــهَة، واللِي قَادرَة في خُوفهَا تِـعلِن اِحتِجَـاجـهَا، تِــبقىَ دِي هِــــيَّ الأَحَـــق، إِنَّــهَـــا تـقُـــــول أَلـــف لَأ".



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