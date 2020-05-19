بالصورة- نادين نسيب نجيم تكشف عن حبها الحقيقي

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ صورة لها ولإبنها عبر حسابها الشخصي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وهي تحمل ابنها على شرفة منزلها.

وعلقت نادين نسيب نجيم على الصورة بكلمات مؤثرة، قائلة: "الحب الحقيقي ... الشعور الحقيقي ..الله يحميك ويخليك الي وافرح فيك وشوفك شب قبل ما موت".

ويشار الى أن نادين نجيم كانت ستشارك في السباق الرمضاني بمسلسل "2020" بدور النقيب وذلك بسبب توقف التصوير نتيجة انتشار فيروس كورونا ويشاركها الممثل السوري قصي خولي في بطولة العمل من إخراج فيليب أسمر.



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