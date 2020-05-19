دعوات لشفاء "شادي الخليج" بعد نزيف في المخ

الثلاثاء 19 مايو 2020

صورة أرشيفية

تعرض الفنان الكويتي عبد العزيز المفرج لوعكة صحية، دخل على إثرها المستشفى وتبين أنه مصاب بنزيف في المخ حيث أجريت له عملية جراحية يوم السبت في المستشفى الأميري، وهو الآن في العناية المركزة.



وأشار علي المفرج ابن عبد العزيز إلى صحيفة "الراي" إن "حالة والده مستقره بعد العملية".

Advertisements

وطمأنت ابنته خلود المتابعين على تويتر وأشارت إلى ان نتائج الأشعة التي أجريت له كانت جيدة، وكتبت في تغريدة أخرى: "اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشافي الوالد الغالي اللهم شافي عبدك عبدالعزيز المفرج شفاء لا يغادر سقماً اللهم انزل عليه الطمأنينة والسكينة والشفاء التام يا رب بحولك وعطفك وجزيل كرمك يا أرحم الراحمين".

وعلقت فجر السعيد على مرض عبد العزيز، وغردت على حسابها على تويتر: "اللهم شافي عبدك شادي الخليج وارحمه برحمتك الواسعة اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ علينا بالشفاء العاجل".

رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم غرد على حسابه على تويتر وكتب: "اللهُم إنا نسألك بهذه الأيام المباركة أن تمن َّبالشفاء على الفنان الكبير العم عبدالعزيز المفرج شفاء لا يغادر سقماً وأن تلبسه ثوب الصحة والعافية وأن ترده إلى أهله سالماً من كل داء وبلاء إنك نعم المولى ونعم المجيب".

هذه التغريدات وغيرها من الدعوات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تتمنى لعبد العزيز المفرج الشفاء العاجل، حيث تصدر اسمه الترند على غوغل.