نجل الفنان الكويتي عبد العزيز المفرج يكشف عن آخر تطورات وضعه الصحي

الثلاثاء 19 مايو 2020

عبد العزيز المفرج

كشف علي، نجل الفنان الكويتي عبد العزيز المفرج المعروف بـ ”شادي الخليج”، عن تطورات الوضع الصحي لوالده، الذي خضع قبل أيام لعملية جراحية بعد تعرضه لجلطة في المخ أودعته العناية المركزة.



ونقلت صحيفة ”الراي“ الكويتية عن ”علي“ قوله إن الحالة الصحية لوالده ”باتت شبه مستقرة بحسب آراء الأطباء المشرفين على علاجه، إلا أنهم ينتظرون مرور 48 ساعة بعد إجراء العملية للوقوف على حالته ومعرفة الخطوات القادمة للعلاج“.

وأُدخل ”شادي الخليج“ يوم الأحد العناية المركزة في المستشفى الأميري بعد إجرائه عملية جراحية دقيقة لإيقاف النزيف الذي أصابه في المخ.

وأوضح علي أن ”سبب النزيف الذي أصاب والده هو سقوطه على الأرض، الأمر الذي استدعى إجراء العمل الجراحي الذي استغرق ثلاث ساعات“.

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وأضاف أنه ”بعد انتهاء العمل الجراحي تم إجراء أشعة لوالده أظهرت أن كل شيء على ما يرام، إلا أنه في اليوم الثاني تم إجراء أشعة مرة أخرى كشفت عن نتائج مختلفة وأظهرت أن حالته حرجة نوعاً ما“.

ودعا ”علي“ الجميع إلى الدعاء لوالده الذي سبق أن تعرض قبل أربعة أعوام لأزمة صحية انتهت بخضوعه على وجه السرعة لقسطرة في القلب ووضع ثلاث دعامات له.

وخص عدد من الفنانين والنشطاء في الخليج إضافة إلى بعض المسؤولين الفنان الكويتي بالدعاء له بالشفاء والخروج من هذه الأزمة الصحية بعد إطلاق وسم حمل لقبه.

وتمنى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الشفاء للفنان الكويتي، حيث قال ”يارب إن ضعفت الأجسام فأنت القوي، وإن عجز الأطباء فأنت لا يُعجزك شيء، اللهم إنا نسألك بهذه الأيام المباركة أن تمنّ بالشفاء على الفنان الكبير العم عبدالعزيز المفرج شفاء لا يغادر سقماً وأن تلبسه ثوب الصحة والعافية وأن ترده إلى أهله سالماً من كل داء وبلاء إنك نعم المولى ونعم المجيب“.

وكتبت الفنانة البحرينية شيماء سبت في حسابها بموقع ”تويتر“: ”اللهم اسكب في جسد كل مريض نهرا من الراحة يسري في أوردته، ربّ أرح ثم هون ثم اشف كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت يا ربّ العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات يا رب“.

ويُعد الفنان عبد العزيز المفرج واحداً من أبرز فناني الكويت، حيث قدم العديد من الأغاني الوطنية والتراثية على مدى عقود من مسيرته الفنية، وهو حاصل على بكالوريوس في التربية الموسيقية من المعهد العالي للتربية الموسيقية بالقاهرة عام 1967، ويعتبر أحد مؤسسي جمعية الفنانين الكويتيين، ويشغل حالياً رئيس مجلس إدارتها.