“لايف ستايلز ستديوز” تحقق رقمًا قياسيًا بأغنية “أنا بقلظت” في أسبوع

متابعة بتجـــــــــرد: حققت أغنية “انا بقلظت” التي طرحتها شركة “لايف ستايلز ستديوز” أكثر من مليوني مشاهدة بعد أسبوع واحد فقط على طرحها عبر موقع “يوتيوب”.

الأغنية أطلقتها “لايف ستايلز ستديوز” من وحي الحجر المنزلي للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وهي من غناء والحان عمرو المصري وكلمات عليم وتوزيع عمرو الخضري.

وجاءت أغنية “انا بقلظت” بقالب غنائي “مهضوم” وخفيف من حيث النص الذي يتناول وضع الناس في الحجر المنزلي.

وصدرت أغنية “انا بقلظت” على طريقة الفيديو كليب الذي تناسب مع فكرة الأغنية وأجواءها المرحة والقريبة الى القلب.