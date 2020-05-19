مفيد فوزي يثير الجدل بتصريحه عن وفاة سعاد حسني: “قتلت بسبب الإدمان”

متابعة بتجـــــــــرد: أثار الإعلامي المصري مفيد فوزي ضجة كبيرة بتصريحاته المثيرة للجدل عن سبب وفاة الفنانة المصرية سعاد حسني خلال استضافته في برنامج “شيخ الحارة والجريئة”، الاثنين.

وأكد فوزي أن سعاد حسني قتلت بسبب الإدمان، مبنيًا أن تلك الطريقة هي ذاتها التي رحل بها الشاعر المصري صلاح جاهين.

وأشار إلى أنها أدمنت تناول المهدئات، ورفض تماما القصص التي تحدثت عن سقوطها من شرفة منزلها وانتحارها.

وأوضح أن النجمة المصرية لو كانت بالفعل سقطت من شرفتها لكان تفكك جسدها، لافتاً إلى أن شقيقها نفى رواية الانتحار عندما رآها في المشرحة، مبيناً أنه قال له وقتها: “أنا شوفتها في المشرحة ومفيهاش خدش”.

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وأكد خلال اللقاء أيضاً أن الكثير من الجمهور اختزل حياة سعاد حسني في قصة حبها للفنان الراحل عبدالحليم حافظ، رغم أن الأمر ليس كذلك، واصفا إياها بأنها صاحبة أنضر وجه على شاشة السينما المصرية.

وأشار إلى أنها ظلمت كثيرا وانتهك فنها من جانب أحد المخرجين، دون أن يذكر اسمه.