نائب مصري يتهم “البرنس” بالحض على زنى المحارم والقتل

متابعة بتجــــــــرد: تقدم عضو مجلس النواب المصري نبيل بولس بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الثقافة ووزير الإعلام بخصوص مسلسلي “البرنس” و”بـ100 وش”.

ووصف بولس مسلسل “البرنس” بأنه يحمل إشارات صريحة على زنى المحارم والإدمان وقتل الإخوة لأخواتهم ولأولاد إخوتهم.

أما فيما يتعلق بمسلسل “بـ100 وش” فأشار بولس إلى أنه يعلم السرقة والنصب، وأن هناك مسلسلات أخرى ليس لها معنى أو هدف ومجرد إفيهات بدون هدف وليست كوميدية، ولكنها بها إيحاءات جنسية أو تهريج بدون هدف، وأوضح النائب “هناك مسلسل خصصت حلقة بالتهريج على كلمة “القاهرة” بالقاهزة.

وقال نبيل بولس إن مثل هذه الأعمال سبب انتشار العنف بالمدارس وتدني المستوى الثقافي والأخلاقي بين فئات الشباب بشكل عام كما تؤدي إلى انتشار الأعمال الفنية «الهابطة» التي يحتذي بها الطلاب، مشددًا على ضرورة وضع ضوابط أخلاقية للأبناء داخل المنزل والطلاب بالمدارس فضلًا على تكثيف حملات التوعية للطلاب بمختلف أعمارهم عبر وسائل الإعلام والشباب والرياضة للتوعية بأهمية الاشتراك في الأنشطة الرياضية والثقافية المختلفة لإعادة نشر الأخلاق مرة أخرى بالمجتمع.