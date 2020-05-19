فيسبوك تستحوذ على شركة “جيفي” للصور المتحركة لدمجها في إنستغرام

متابعة بتجــــــــرد: استحوذت شركة فيسبوك على شركة “جيفي” الناشئة المتخصصة في الصور المتحركة لدمجها بتطبيقها الشهير إنستغرام.

ولم تكشف الشبكة العملاقة عن قيمة الصفقة، غير أن موقع “أكسيوس” الإخباري لفت إلى أن فيسبوك دفعت 400 مليون دولار على هذا الاستحواذ.

وتعرف “جيفي” باستخدامها ملصقات ومنتجات أخرى يُستخدم فيها نسق “جي آي أف”.

وقالت فيسبوك في بيان إن “جيفي تجعل المحادثات اليومية مسلية أكثر، لذا نعتزم إدماج مكتبتها في إنستغرام وتطبيقاتنا الأخرى لتمكين الناس من إيجاد الطريقة الصحيحة للتعبير عن أنفسهم”.