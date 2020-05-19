ميغان فوكس تنفصل عن زوجها بعد عقد من الزواج

متابعة بتجــــــــرد: أكّد الممثل بريان أوستن غرين البالغ من العمر 46 عاماً انفصاله عن زوجته الممثلة ميغان فوكس البالغة من العمر 34 عاماً، بعد عقد من الزواج.

وفي التفاصيل التي كشفت عنها صحيفة Daily Mail البريطانيّة، وقع الخلاف بين الثنائي منذ أشهر عدّة، وذلك بسبب زيادة جدول أعمال ميغان فوكس بالتمثيل، فلم يظهرا معاً في الآونة الأخيرة.

وبينما كانت تعمل على فيلم في الخريف الماضي، أقدمت فوكس على الطلاق رسميّاً، إذ شعرت بالراحة بعيداً عن زوجها، إلاّ أنّهما اتفقا على استمرارية علاقتهما في إطار من الصداقة.

والتقت فوكس زوجها أوستين غرين عندما كانت في الـ18 من عمرها. أمّا هو فكان يبلغ من العمر 30 عاماً، وظلاّ يتواعدان لسنوات عدّة وتزوجا عام 2010.