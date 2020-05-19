متابعة بتجــــــــرد: عايد السوبر ستار راغب علامة إبنه الأكبر خالد بعيد ميلاده من خلال نشره صورة تجمعه به عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام”. وعلق راغب على الصورة كاتباً :”حبيب روحي وحياتي خالد… هاليوم رقص قلبي رقصة فرح، وبعدها عم تزيد سعادتي أنا وعم شوفك عم تكبر قدامي وتصير رجل قد المسؤولية”. وأضاف: “بفتخر فيك وبكل تفاصيلك لأنّك نعمة كبيرة أنعمها الله عليّ.. كل عام وانت الفرحة اللي بيكبَر معها قلبي وبتزيّن عمري وأوقاتي، عيد ميلاد سعيد”. ومن المعروف أن علاقة صداقة متينة تجمع بين راغب وابنيه خالد ولؤي وذلك يظهر بوضوح من خلال مواقع التواصل الإجتماعي ويومياتهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر راغب علامة في عيد ميلاد ابنه خالد: “هاليوم رقص قلبي رقصة فرح” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.