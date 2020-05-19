"أكاديمية الشمسية 2" يتحدى كورونا.. العرض في يوليو بأبطال جدد

اقتحم مسلسل The Umbrella Academy (أكاديمية الشمسية) قلوب متابعي شبكة نتفليكس على نحو غير متوقع، إذ كان من الصعب تصديق أن شمبانزي ناطقا ومجموعة أطفال يمتلكون قوى خارقة قادرين على تحقيق كل هذا النجاح.

وطٌرِح المسلسل في فبراير 2019، وحقق ما يقرب من 34 مليون مشاهدة؛ لتعلن نتفليكس عن تقديم جزء ثانِ في عام 2020.

واستعرض موقع "إن إم أي" الأمريكي، كافة التفاصيل التي تحتاج لمعرفتها عن الموسم الجديد من مسلسل الجريمة والخيال العلمي.

وأعلنت شبكة نتفليكس عن موعد طرح الموسم الثاني من أكاديمية الشمسية، في 31 يوليو/تموز 2020، حيث واصل فريق العمل مونتاج المسلسل رغم إجراءات الإغلاق المفروضة على البلاد لوقف تفشي فيروس كورونا.

المسلسل مبنى على سلسلة القصص المصورة (كوميكس) للكاتب جيرالد واي، ومن بطولة إلين بيج، والفائزة بجائزة جرامي ماري جي بلايج.

يتناول المسلسل أسرة مفككة مكونة من مجموعة أطفال، يمتلكون جميعًا قوى خارقة تمكنهم من محاربة قوى الشر بمساعدة العقل المدبر، والدهم، إلى أن يذيع صيتهم في البلاد.





بمرور الزمن، ينضج الأطفال وتتفرق بهم السبل، إلا أن وفاة والدهم الغامضة تجمعهم من جديد لاكتشاف لغز جريمة قتله.

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وركز الموسم الأول على سفر الابن "نامبر فايف" عبر الزمن متسببًا في حدوث صدع وكشف القوى الخارقة لشقيقته "فانيا"، التي كادت أن تتسبب في فناء البشرية لولا تدخل أشقائها.







وانتهت نتفليكس من إنتاج المسلسل في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019، إذ احتفل المنتج ستيف بلاكمان بطاقم العمل على حسابه الشخصي عبر إنستقرام بقوله: "انتهى تصوير الموسم الثاني من أكاديمية الشمسية، يا له من طاقم وفريق عمل ممتاز".

ونشر منتج العمل تحديثًا خلال طفرة فيروس كورونا، عبر أنستقرام، قال فيه: "كورونا لن تستطيع إيقاف أكاديمية الشمسية، لكن نعدكم أننا نغسل أيدينا"، وأرفق التعليق بصورة لفريق العمل يواصلون العمل على مونتاج المسلسل.





وشوقت نتفليكس الجمهور مؤخرًا بانضمام أبطال جديد للمسلسل، يمتلكون مهارة السفر عبر الزمن، إلا أنها رفضت الإفصاح عن تفاصيل أدوار النجوم المشاركين.

وذكر الموقع، أن نتفليكس لم تطرح حتى الآن إعلانا تشويقيا للمسلسل.

وفقًا لموقع "فارايتي" الأمريكي، يعود كافة أبطال العمل الأساسيين، وينضم إليهم 3 نجوم جدد، وهم: ريتو أريا، التي تلعب دور ليلى، العبقرية المجنونة، ويوسف جيتوود، الذي يلعب دور ريموند، القائد والزوج المخلص، ومارين أيرلند، التي تلعب دور سيسي، الأم القوية.





من المتوقع أن يستمر المسلسل لعدة مواسم قادمة، خاصةً مع اقتراب طرح جزء ثالث للقصص المصورة التي بنيت عليها أحداث المسلسل.

