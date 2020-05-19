مشهد وفاة إنعام سالوسة في "الفتوة" يخطف الأضواء.. والجمهور: تستحق جائزة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استطاعت الفنانة المصرية إنعام سالوسة، أن تجعل من مسلسل "الفتوة" الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال، حديثًا بين الجمهور، وذلك بسبب أدائها مشهدًا قويًا أبكى المشاهدين وهو مشهد وفاتها حتى أصبح حديث منصات التواصل الاجتماعي.

الفنانة إنعام سالوسة التي تجسد دور والدة ياسر جلال في مسلسل "الفتوة" نالت إشادة واسعة من الجمهور حتى أن البعض أكد أنها هزت القلوب وكأن المشهد حقيقي وصدقه الجميع، بينما اعترف الفنان أحمد صلاح حسني بأن المشهد هزّ قلبه ولم يستطع الخروج منه رغم أن الأمر في النهاية لا يعدو كونه تمثيلًا.

وتصدر المشهد تغريدات الجمهور حول الحلقة الـ 25 من مسلسل "الفتوة"، مؤكدين أن دورها في العمل الدرامي من أفضل أدوارها وأنها تستحق جائزة على دورها، وأطلق العديد من المشاهدين لمسلسل "الفتوة" تغريدات تؤكد على إعجابهم بأداء الفنانة إنعام سالوسة، من بينهم حسن السيد الذي كتب قائلًا: "أعتقد إن الدور ده أحسن دور للفنانة إنعام سالوسة بجد لازم تاخد عليه جائزة كبيرة جدًا، بصراحة الفنانين القدام كلهم رائعين في المسلسل".

وغرّد "عماد": "الرائعة والأستاذة إنعام سالوسة ممثلة من العيار الثقيل باعتقادي مخدتشي حتى ربع حقها، بحبها وبحترم إنها مغيرتشي خلقة ربنا وسط الكم الهائل من البوتوكس والفيلر الموجود حاليًا تضل تعابير وجهها هي الاصدق #الفتوة".

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ودخل الفنان أحمد صلاح حسني الذي يجسد شخصية "عزمي" في مسلسل "الفتوة" على خط المعلقين على مشهد وفاة إنعام سالوسة" فغرّد: "مشهد وفاة الفنانة الكبيرة والقديرة إنعام سالوسة في حلقة اليوم يهز القلوب ...#مسلسل_الفتوه #أنعام_سالوسه #الفتوه".

وأضاف: "أنا حزين أقسم بالله رغم إنه تمثيل في النهاية ربنا يديها الصحة بالطبع بياخد بعض الأيام للخروج من أبعاد الشخصية وهناك مشاهد تأثيرها بيطول خاصة لو مرتبط بوقف حقيقي مر عليك"، وذلك ردّا على مغرد سأله قائلًا: "فعلا التمثيل موهبة عظيمة.. سؤال هل المشاهد أو الأعمال التراجيدية والحزينة بتأثر على الحالة النفسية للممثل؟".

وأردف مغرد يُدعى "عاهد" قائلًا: "فعلا هيك مشاهد مؤثرة جدا، كمشاهد بتأثر وبحس فيها خاصة لما يكون الممثلون عندهم إبداع بوصلو المشهد كانو حقيقة... شكرا على الإجابة يا فناننا المبدع"، بينما كتب "تيتو" قائلًا: "انعام سالوسه دي ممثلة عبقرية بتجاعيد وشها وكرمشته أدائها السهل الممتنع فعلا الست دي في حته تاني"، فيما أضاف "محمد بحرية" قائلًا: "بجد يهز القلوب وهى فعلا من أعظم من قدم دور الأم".

مسلسل "الفتوة" يقوم ببطولته ياسر جلال ومعه كوكبة من النجوم منهم مي عمر، وأحمد صلاح حسني، وأحمد خليل، ورياض الخولي، وإنعام سالوسة، وغيرهم وهو تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.