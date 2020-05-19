العثور على جثة ممثل فيلم "توايلات" وحبيبته في منزلهما!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عُثر على مُمثل فيلم توايلايت تايلور بويس، البالغ من العُمر 30 عامًا، وحبيبته ناتالي أديبوجو، 27 عامًا، جُثتين هامدتين في شقتهما الواقعة في لاس فيغاس في الـ 13 من شهر مايو / أيار الجاري، ولم يُعلن مكتب الفحص الطبي في لاس فيغاس عن سبب وفاتهما.

لكن وبحسب مصادر مُقرّبة من موقع "تي إم زي" الأمريكي، فقد تمّ العثور أيضًا على بودرة بيضاء غير معروفة في مكان الحادث، ولكن هذا غير مؤكد من قبل السلطات.

وقال مصدر آخر لموقع E!: "استيقظ ابن عم تايلور ولاحظ أن سيارته كانت لا تزال في المنزل. كان قلقًا لأنه كان من المفترض أن يكون بوريس في لوس أنجلوس. ذهب ابن عمه لتفقده فوجدهما ميتان".

وقبل وفاته، قال المصدر إن بويس كان في حالة تركيزٍ كبير ويتعامل مع الكثير من الأعمال، وانتقل إلى لاس فيغاس لمساعدة والدته، لكنه كان يسافر إلى لوس أنجلوس للقيام بأدوار التمثيل ولرؤية ابنته "عالية" البالغة من العمر 10 سنوات.

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وظهر الزوجان آخر مرةٍ معًا على صفحة إنستغرام الخاصة ببويس عندما تمنى لحبيبته ناتالي التي لديها ابنٌ يدعى "إيجبت"، قائلًا: "عيد أم سعيد مرة أخرى إلى يدي اليمنى/كلبتي المتدحرجة/الملكة! أحبك"، علمًا بأنهما يتواعدان منذ عامٍ تقريبًا.

وفي بيان نشر على صفحة GoFundMe، قالت ناتالي أديبوجو، أنها "ابنة محبة، وابنة شقيقة، وأخت، وابنة عم، وصديقة''.

وفي شهر ديسمبر الماضي، احتفل تايلور بويس، واسمه الحقيقي جريجوري تيري بويس بعيد ميلاده الثلاثين، حيث شارك مُتابعيه على إنستغرام بمنشورٍ تحدّث فيه عن حياته، قال فيه: "في وقت من الأوقات، لم أكن أعتقد أنني سأتمكن من بلوغ عامي الـ30".

واستطرد قائلًا: "على مر السنين مثل أي شخص آخر، ارتكبت أخطاء على طول الطريق، ولكن اليوم هو أحد تلك الأيام التي أفكر فيها فقط عن اللحظات العظيمة. يا له من وقت مناسب لأكون على قيد الحياة. عيد ميلاد 30 سعيد لنفسي القذرة! دعونا نجعل بقية هذه السنوات الأفضل ما لديكم!!".