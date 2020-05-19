عمل بفرقة إسماعيل ياسين.. أهداه طه حسين كتاب "الأيام".. معلومات عن حسن مصطفى في ذكراه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

ولد حسن مصطفى بالقاهرة في 26 يونيو 1933، والتحق بمعهد الفنون المسرحية وتخرج عام 1957.

البداية

بعد تخرجه عمل في عدة فرق مسرحية، منها فرقة إسماعيل ياسين، ومسارح التليفزيون، كما شارك في بداياته بأدوار صغيرة في السينما.

زواجه

تزوج النجم الكبير مرتين، الأولى من سيدة خارج الوسط الفني وأنجب منها فتاة، والثانية من الفنانة الكبيرة ميمي جمال، وأنجب منها توأم هن "نجلا ونورا".

وقال "مصطفى" في أحد البرامج، إنه تعرف على الفنانة ميمي جمال في أحد العروض المسرحية، ولم يكن بينهما أي تشابه في الصفات، حتى تعرف عليها ومن بعدها نشأت علاقة حب بينهما، استمرت حتى وفاته.

علاقته بطه حسين

في لقاء مع النجمة إسعاد يونس ببرنامجها "صاحبة السعادة"، قال النجم الراحل إنه كان عاشقا لأدب الدكتور طه حسين، وتعلم اللغة العربية من برنامج "الأيام" الذي كان يقدمه الأديب الكبير في الإذاعة المصرية.

وفي أحد الأيام زار الأديب الكبير المدرسة التي يدرس بها "حسن"، وقام الأخير بإلقاء خطاب في "حوش" المدرسة، فطلب طه حسين إحضار حسن مصطفى له، وسأله عن اسمه، وبعدها أهداه كتاب الأيام وقام بالتوقيع عليه بخط يده، مشيرا إلى أنه مازال يحتفظ به.

دقيق جدا

قالت ابنته "نورا" في برنامج صاحبة السعادة، إن والدها كان منظما ودقيقا جدا، وحينما يذهب لعمله لابد أن تكون كل الأشياء مرتبة وجاهزة، وكان يأخذ كل متعلقاته حتى "زجاجة الماء" من المنزل، ولا يخرج إلا قبل أن يعرف ما سيأكل في وجبة الغداء، حتى أن "الاسناكس" كان تحضره له الفنانة ميمي جمال في المنزل.

أعمال فنية

ترك الفنان الكبير رصيدا هاما ومميزا من الأعمال، ففي السينما شارك في بطولة عدد من الأعمال التي لا تنسى أبرزها "مرجان أحمد مرجان"، "أرض النفاق"، "أضواء المدينة"، "نص ساعة جواز"، وغيرها.

أما في المسرح فقد عرف باسم "الناظر"، نظرا للدور الذي قدمه في مسرحية "مدرسة المشاغبين"، كذلك المسرحية الأشهر "العيال كبرت".

وفي التليفزيون شارك في عدة أعمال منها "رأفت الهجان"، "بكيزة وزغلول"، "البراري والحامول"، "البخيل وأنا"، "العميل 1001"، "ترويض الشرسة".

وفاته

في 19 مايو 2015، رحل عن عالمنا النجم الكبير عن عمر يناهز 82 عاما، بعدما ترك بصمة لا تنسى في قلوب جمهوره ومحبيه.