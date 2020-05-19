فن ومشاهير

تراند اليوم : شاهد.. إعلامية شهيرة ترد على "بلوك" محمد رمضان: راح أموت وانتحر

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شهدت موقع التواصل الاجتماعي الانستغرام حالة من الشد والجذب بين الإعلامية الكويتية مي العيدان وبين الفنان المصري محمد رمضان بدأت بسخرية الإعلامية من والد الفنان وانتهت بالبلوك عبر الصفحة.

 

وعلقت الإعلامية على تصرف رمضان، بعد قيامه بوضعها في لائحة “البلوك” على حسابه الشخصي بموقع “إنستغرام”، بسبب استهزائها من والده والسخرية من مظهره.


وقالت العيدان على حسابها “إنستغرام” قائلة: “والله يا جماعة البرنس النمبر مليون.. محمد رمضان سوالي بلوك على انستغرامه ياويح قلبي الصراحة راح أموت وانتحر وأطير النومه من عيني”.

وأضافت الإعلامية: “اشلون محمد رمضان يسويلي بلوك دامك موقد كلامك يا ورع عن صدام ليش قلته… صدق من قال عیال”.


وسارعت العيدان إلى حذف منشورها بعد نشره بوقت قصير، وذلك بسبب تصاعد وتيرة الهجوم عليها من انتقادها من محمد رمضان وسخريتها من والده، الذي اعتبره البعض تنمرا يسيء لها، خاصة عدم رد رمضان عليها في وقته.

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وكانت مي العيدان، قد نشرت صورةً لمحمد رمضان وهو يقبل يد والده، متنمرةً على شكل الأخير وواصفةً إياه بالمخيف، وهو الأمر الذي عرضها لهجومٍ كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.


وكتبت الإعلامية الكويتية على صورة رمضان ووالده: “لأول مرة صورة محمد رمضان مع ابوه..واي ابوه يخرع”، ثم تراجعت وقامت بحذفها.

 


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