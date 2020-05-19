أعلن الشاعر أمير طعيمة عن استضافته في برنامج "خلف الكواليس" للإعلامية "سارة العايد"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". يذاع البرنامج مباشرة بتقنية "لايف" الليلة في تمام الساعة الـ 10 بتوقيت القاهرة، وذلك عبر موقع "انستجرام". Advertisements يذكر أ أمير قد شارك في عدة أعمال كتابية خلال شهر رمضان الكريم تنوعت بين إعلانات وأغنيات، مع كبار مطربي الوطن العربي أبرزهم أنغام، تامر حسني، بهاء سلطان ، دنيا سمير غانم، مدحت صالح، محمود العسيلي". أعمال كتابية خلال شهر رمضان الكريم تنوعت بين إعلانات وأغنيات، مع كبار مطربي الوطن العربي أبرزهم أنغام، تامر حسني، بهاء سلطان ، دنيا سمير غانم، مدحت صالح، محمود العسيلي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الليلة .. أمير طعيمة لايف على انستجرام في برنامج "خلف الكواليس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.