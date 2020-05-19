احتفل الفنان راغب علامة بعيد ميلاد نجله خالد بصورة تجمعهما سوياً، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
هنأ علامة ابنه قائلاً:"حبيب روحي وحياتي خالدعلامة بمثل هاليوم رقصقلبي رقصة فرح حقيقية، وبعدها عم تزيد سعادتي أنا وعم شوفك عم تكبر قدامي وتصير رجل قد المسؤولية،بفتخر فيك وبكل تفاصيلك لأنّك نعمة كبيرة أنعمها الله عليّ..كل عام وانت الفرحة اللي بيكبَر معها قلبي وبتزيّن عمري وأوقاتي".
يذكر ان راغب قد طرح مؤخراً أغنية "انتوا أملنا" تحية للكوادر الطبية ومهمتها في ظل وباء كورونا، من كلمات:نزار فرنسي، ألحان وتوزيع:جان ماري رياشي.
كانت هذه تفاصيل خبر راغب علامة لابنه في عيد ميلاده: أنت نعمة كبيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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