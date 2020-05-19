روجينا عن أنغام: تشبهني كثيرًا

نشرت الفنانة أنغام مقطعًا لحديث الفنانة روجينا عنها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". عبّرت روجينا عن حبها لأنغام قائلة: "أحب الكثير من الفنانات المصريات، لكن أنغام تشبهني كثيراً، وكلماتها تمسني". وكلماتها تمسني". Advertisements شاهد الفيديو من هنا يذكر أن أنغام طرحت عملين غنائيين هما تتر مسلسل "جمع سالم"، بعنوان "كنا بنضحك"، كلمات أمير طعيمة، ألحان: إيهاب عبدالواحد، توزيع: أمير هداية، وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من 180 ألف مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". توزيع: أمير هداية، وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من 180 ألف مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". إضافة إلى أغنية "هنعيش مع بعض"، تقدم من خلالها رسالة إيجابية لمواجهة وباء كورونا، واقتربت من الـ2 مليون مشاهدة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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