شاهد.. دينا فؤاد: سعيدة بمشاركتي في كليب مساء الخير مع النجم حسين الجسمي

أعربت الفنانة دينا فؤاد عن سعادتها بمشاركتها في كليب "مساء الخير " مع الفنان حسين الجسمي، الذي يشارك فيه نخبة من النجوم منهم، الفنان هاني رمزى، طارق صبري، ايمي، روجينا، أشرف زكي، مجدي كامل، مها أحمد، أحمد بدير، نشوى مصطفى، شيماءسيف وغيرهم.
أضافت وجه القمر دينا فؤاد: "مبسوطة إني شاركت في ڤيديو كليب أغنية مساء الخير لحسين الجسمي كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع توما، إخراج المخرجة الشاطرة والجميلة صديقتي بتولعرفة" .
وتعد دينا فؤاد من أهم النجمات اللاتي يُجدن اختيار أعمالهنّ الفنية والتي تلقى دائماً نجاحاً جماهيرياً ضخماً منذ بدايتها وحتى آخر عمل عرض لها مؤخراً وهو مسلسل "الأخ الكبير".
وتتواجد في رمضان الحالي في مسلسل "الاختيار" الذي يتناول قصة حياة الشهيد البطل أحمد المنسي والإرهابيً هشام العشماوي الذي تجسد من خلاله شخصية زوجة الإرهابي.
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