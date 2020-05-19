انتقام حلا شيحا يصل إلى زوجها في الحلقة 25 من "خيانة عهد"

تزداد الطاقة الانتقامية لدى فرح (حلا شيحا)، بالرغم من كل ما حدث، إلى أن وصلت إلى زوجها وزوجته الثانية بعد علمها بزواجه منها واستعدادها لإنجاب طفل منه، فذهبت إلى شيرين (جومانا مراد) وأمرتها بقتل الجنين، الأمر الذي جعلها تستشيط غضباً وطردتها من منزلها.

يحدث خلال الحلقة ذهاب فرح (حلا شيحا) لعهد لتحكي لها ما

حدث مع طليقها عزت والمشاجرة التي حدثت بينهما، فتشعر عهد بلذة الانتصار وتنفيذ خططها الانتقامية ضدهم.

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تنتهي الحلقة باهتمام د. مصطفى بسارة (هنادي مهنى) ويشجعها على العودة إلى صفحاتها التي تمتلكها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بينما تحاول عهد تهدئة مروان من الانتقام من نادية

وإعطائها فرصة أخرى للحياة معه من أجل أولادهم.

يذكر أن "خيانة عهد"، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة كل من يسرا، محمد رياض، تيام قمر، صبري فواز، بيومي فؤاد، هنادي مهنى، عبير صبري، حلا شيحة، خالد سرحان، سلوى عثمان، جومانا مراد، فرح الزاهد، تأليف أحمد عادل سلطان، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول إدمان الشباب للمخدرات وما تسببه من مشاكل اجتماعية وأسرية.

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