جومانا مراد: انتظروا مفاجآت خلال الحلقات المقبلة من "خيانة عهد"

أعربت الفنانة جومانا مراد عن سعادتها البالغة بردود أفعال الجمهور عن دورها في مسلسل"خيانة عهد"، الذي يعرض في وقتنا الحالي عبر القنوات الفضائية.
قالت جومانا: "نجاح الدور فاق توقعاتي، والجمهور أحب شخصية شيرين التى أقدمها خلال أحداث العمل، بكل ما تحمله على الجانبين السلبي والإيجابي، وتعاطفوا معها لأنهم أحسوا لديها دوافع وأسباب شخصيةتكمن بداخلها.
وأضافت "مراد"، الجمهور تعاطف مع شخصية شيرين على رغم الشر الذي تفعله، ولكنهم يشاهدون لديها ذرة من الخير والضمير، ومعنى ذلك أن الجمهور صدق الشخصية وأحبها، وهناك مفاجآت خلال الأحداث المقبلة".
اختتمت جومانا مراد حديثها برسالة لجمهورها: "أحبكم بشكل كبير وأتمنىأن تنال أعمالي إعجابكم، فأنتم مصدر البهجة والسعادة لي، وأحترم رأيكم السلبي قبل الإيجابي، وشكرًا على دعمكم لى خلال السنوات الماضية".
مسلسل "خيانة عهد"، بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، إخراج سامح عبد العزيز، تأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
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