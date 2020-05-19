خمنوا مَن هذه الفتاة التي أصبحت من أشهر نجمات تركيا

ميرنا وليد - بيروت - إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صورة للنجمة التركية ​نبهات جهري​، من مرحلة الشباب بالأسود والأبيض، وقد أثارت من خلالها ضجة كبيرة، بسبب جمالها اللافت، الذي لا زالت تحافظ عليه.

وبدت نبهات جهري، المشهورة بشخصية "​فيروز خانم​" و"​السلطانة الأم​"، في الصورة بملامح متشابهة، مع تغيّر بسيط في ظهور بعض التجاعيد، في وجهها ورقبتها ويدها.

يُذكر أن نبهات جهري، التي تُعتبر من أهم الممثلات في تركيا، تراجعت في كانون الأول/ديسمبر عام 2017 عن قرارها إعتزال التمثيل، ووافقت على العودة إلى الشاشة، بعد غياب 3 سنوات.

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