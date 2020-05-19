خاص- جيني إسبر تكشف لـ"الفن" حقيقة خلافاتها مع زملائها الممثلين

ميرنا وليد - بيروت - نفت الممثلة السورية ​جيني إسبر​ ما أشاعته عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، عن خلافات بينها وبين بعض الزملاء.

وقالت لموقع "الفن": تجمعني علاقة ممتازة جداً مع كل الزملاء والزميلات، وأتعامل مع الجميع بكل محبة وود لأني فعلاً أحترمهم جميعاً.

وشددت إسبر على أن المحبة سبيلنا الوحيد لتجاوز الأزمات، فالإنسان دائماً بحاجة للدعم والمساندة، حتى لو من الجانب المعنوي.

ودعت جميع الناس الى تجاوز كل المشاكل والأزمات، وفتح صفحات بيضاء جديدة، في ظل الأزمات الإستثنائية التي يعيشها العالم.

يُذكر أن إسبر تطل خلال شهر رمضان، بأربعة أعمال وهي "​يوماً ما​" و"​حرملك 2​" و"​هواجس عابرة​" و"​ببساطة 2​".

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