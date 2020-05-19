هكذا تفوّق باسل خياط على أحمد السقا.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - فاز الممثل السوري باسل خياط على الممثل المصري أحمد السقا، خلال مشاركته في برنامج "إغلب السقا"، عبر قناة mbc.
وخلال فقرة تحدي الدراجة الهوائية، وهي عبارة عن مسابقة في قيادة الدراجة على قاعدة طويلة وبمستويات مختلفة، ويفوز في هذا السباق من يصل أولاً من دون لمس الأرض، وبعد أولى الخطوات وقع السقا عن دراجته، في حين نجح خياط في المحافظة على توازنه، وتخطى الحاجز وفاز بها في النهاية.
وفي فقرة أخرى من البرنامج، وهي منافسة "تنس قدم"، وهي عبارة عن كرة تنس تلعب في ملعب تنس من دون مضرب، بإستخدام القدم، وقد فاز بهذا التحدي خياط أيضاً، وجاءت بعدها الفقرة التالية من البرنامج وهي "بالأحضان"، عبارة عن منافسة على حمل عدد محدد من الكتب ونقلها من مكان إلى آخر، من دون أن يسقط شيء على الأرض، وفاز بها خياط أيضاً.
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