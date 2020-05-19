ميرنا وليد - بيروت - نشرت الإعلامية الكويتية ​حليمة بولند​ تعقيبا على ما أثارته مواطنتها الإعلامية مي العيدان بشأن مقطع فيديو ظهر فيه الممثل المصري ​محمد رمضان​ وهو يقول إنه يحب الرئيس العراقي الراحل ​صدام حسين​.

ونشرت بولند مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي تحدثت فيه هن مكالمتها مع رمضان تتعلق بما نشرته العيدان.

وقالت بولند في تعليقها على الفيديو: "الظلم ظلمات يوم القيامة.. زي ما أنتم شايفين انتشر فيديو عن صدام حسين".

وأضاف رمضان في تعقيبه لحليمة بولند: "ده قديم أوي وأنتي عارفة حبي للكويت والكويتيين".

وأضاف رمضان: "أنا قلت كده علشان صدام حسين شخصية ثرية دراميا وممكن أجسدها وده مش معناه بتفق معه سياسياً"، وتساءل :"هل لو أنا جسدت شخصية هتلر هل ده يعني إني مع النازية؟".

ودافعت بولند عن رمضان، قائلة: "هو فعلاً مش عارف إيه إلي اتعمل في الكويت والكويتيين من صدام.. وعلى فكرة ناس كتير أوي في مصر متعرفش.. ومحمد رمضان هيفضل نمبر وان في مصر والخليج".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- حليمة بولند تدافع عن محمد رمضان بسبب صدام حسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.