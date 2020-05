رحيل الممثل الفرنسي ميشال بيكولي عن عمر 94 عاماً

ميرنا وليد - بيروت - توفي الممثل الفرنسي ​ميشال بيكولي​ عن عمر 94 عاماً، وقد أعلنت عائلة الراحل عن الأمر اليوم رغم أنه توفي في 12 أيار/مايو.

وجاء سبب الوفاة سكتة دماغية، وكان الراحل بين أحضان زوجته لوديفين وولديه إينورد وميسيا.

وقد أرسل بيان وفاة الراحل صديقه الرئيس السابق لمهرجان كان السينمائي، جيل جيكوب.

ميشال وقف أمام بريجيت باردو في رائعة غودار عام 1963 "كونتمت" Contempt، ومن بين أعماله مع جان رينوار وجاك ريفيت وجان بيير ميلفيل في فرنسا، وألفريد هيتشكوك في بريطانيا، وبونويل في إسبانيا.

مثّل بيكولي مع كاثرين دينوف في "بيل دو جور" Belle de Jour عام 1967، وفي فيلم "السحر السري للبرجوازيين" The Discreet Charm of the Bourgeoisie الذي حاز على جائزة "أوسكار" أفضل فيلم أجنبي في 1973.

شارك في فيلم "توباز" Topaz لهيتشكوك عام 1969.

آخر عمل للممثل كان فيلم ناني موريتي عام 2011، بعنوان "وي هاف إيه بوب" We Have a Pope.

وفي مسيرة الراحل عدد من الجوائز بينها أفضل ممثل في "مهرجان كان السينمائي الدولي" عام 1980 عن فيلم "إيه ليب إن ذا دارك" A Leap in the Dark لماركو بيلوتشيو، و"الدب الفضي" في "مهرجان برلين السينمائي" في 1982، و"سترينج آفير" Strange Affair لبيير غارنييه ديفير.