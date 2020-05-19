خاص الفن- نيكولا مزهر: أتابع أولاد آدم وبردانة أنا

ميرنا وليد - بيروت - أشار الممثل ​نيكولا مزهر​ أنه خلال شهر رمضان الحالي يتابع مسلسل أولاد آدم واعتبر انه مسلسل رائع وايضا يتابع مسلسل بردانة أنا .

وكان قد أكد نيكولا مزهر أنه يقضي وقته في بلدة جزين منذ شهرين تقريبا، معتبرا ان هذه الفترة عادت بالنفع عليه لأنه استغلها في ممارسة الرياضة بشكل يومي، واتباع حمية غذائية جعلته يفقد ١٠ كيلوغرامات من وزنه.

من ناحية ثانية، وعن عمله حاليا الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك "مرايا الزمن"، قال في حديث خاص لموقع الفن انه يحصد نجاحاً كبيراً في سوريا بشكل خاص كونه يعرض على قناة سورية وعلى قناة المنار.

وأضاف :"الدور جديد من نوعه بالنسبة لي، وآراء الناس حول هذه الشخصية العنيفة جاءت إيجابية من ناحية ادائي".

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