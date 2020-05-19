فنانو لبنان يحضرون في مهرجان فلسطين الدولي السادس

ميرنا وليد - بيروت - في إطار فعاليات ​مهرجان فلسطين الدولي​ السادس "على طريق القدس" ضمن أضخم تظاهرة فنية لإحياء الذكرى الـ72 للنكبة الفلسطينية رقمياً، بسبب ظروف جائحة كورونا، شارك ​ملتقى الألوان الفني​.

المهرجان تنظيم مؤسسة رواسي فلسطين بالتعاون مع الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين، وشارك فيه حوالي 300 فنان تشكيلي وبمشاركة 11دولة عربية وإسلامية .

الحسني

رئيس اللجنة العليا للمهرجان ومدير عام مؤسسة رواسي فلسطين الاستاذ فايز الحسني، قال خلال إطلاق المهرجان من مقر المؤسسة بحضور فنانين ونشطاء، "إن الفنانين شاركوا بأعمال ترتبط بالقضية الفلسطينية وذكرى النكبة ورفض التطبيع".

وأضاف الحسني"اعتدنا منذ 6 سنوات على إحياء ذكرى النكبة من خلال تنظيم مهرجان فني دولي، لكن هذا العام جرى تنظيم المهرجان رقمياً وعبر الفضاء الإلكتروني بسبب جائحة كورونا".

وأوضح أن "اختيار الفن كأداة رئيسة في المهرجان جاء للتشديد على دوره المهم في التعبير عن واقع الشعوب وهمومها، وقدرته على مناصرة حقوقها المشروعة".

علوش

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رئيس لجنة المهرجان في لبنان رئيس ملتقى الألوان محمد علوش قال إننا" على طريق القدس،لا نحيد قيد أنملة رغم كل الهرولة واللهاث وراء التنسيق والتطبيع ندافع عن الحق الواضح والمظلومية الجلية،ففلسطين الحدّ الفاصل بين الحقّ والباطل".

وأضاف" جاءت مشاركة الملتقى هذا العام بحوالي 20 فنانا وفنانة جسدوا القضية الفلسطينية بألوانهم وتقنياتهم وأساليبهم المختلفة".

وشكر علوش المنظمين في مؤسسة رواسي والفنان فايز الحسني وكل المشاركين من كل الدول معتبرا انهم"على طريق القدس لوحة نبض وقلم نور ولون حياة ".

ومثلّ لبنان في المهرجان كل من الفنانين : بسكال مسعود ، مجد رمضان ،فدوى حمدان، دلال ترحيني ، رضا زين الدين، بسام ملوك ، رانيا عمرو قنديل ، خولة الطفيلي ، علي شحرور ، نسرين حلاوي ، احمد عبد الله ، منى نور الدين ،أحلام عباس،رباب مهدي ، زينب أيوب ، عصمت حريري ، آية السيد حسن ، نينا طاهر،ثريا حلال ، ليليان راشد خوري .