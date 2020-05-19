كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بدرية طلبة لـ"الخليج 365 الفني": أحببت "عظيمة" بسبب حب الجمهور لها.. ومحمد سامي وراء نجاح "البرنس" بهذا الشكل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

* محمد رمضان غير من نفسه و"البرنس" أثبت أنه نمبر وان

* لا أغير من أحد وأتمنى الخير لجميع الناس.. ولا يوجد أبًا يتمنى أن يقتل أولاده لبعضهم بسبب الميراث

* ضيق الوقت وعدم تواجد أفكار جديدة سبب إنحدار مستوى الكوميديا هذا العام

*البطولة المطلقة لا تشغلني.. وامتنعت عن الوقوف في المطبخ بأمر الطبيب

حققت النجمة بدرية طلبة، نجاحا لافتا بمشاركته في مسلسل "البرنس" في دور "عظيمة" وما زاد الدور جمالًا خفة ظلها التي تركتها في الدور أمام النجم محمد رمضان.

بدرية طلبة تحدثت لـ"الخليج 365 الفني" في حوار عن كواليس المسلسل والعديد من الأمور الكثيرة،، وإلى نص الحوار..

*ما الذي جذبك للمشاركة في مسلسل البرنس؟

لعدة أسباب منها ترشيح المخرج محمد سامي ليّ،فهو عامل أساسي لجذب أي فنان،ولإعجابي الشديد بما تقوم به شركة الإنتاج "سينرجي" حيث أنهم يقدمون دائمًا أعمالاً جيدة، ويُجيدون اختيارهم للموضوعات والأبطال،كما أن المسلسل بطولة صديقي الفنان محمد رمضان الذي يحظى بشعبية جماهيرية كبيرة،فأردت أن يراني جمهوره ويتعرف عليّ بشكل آخر.

*ما رأيك في أداء محمد رمضان لشخصية "رضوان البرنس"؟

محمد رمضان هنا مختلف كثيرًا بالرغم من أن جميع أعماله السابقة جميلة فمن وجهة نظري أن سبب تألقه هنا أنه ترك نفسه للمخرج محمد سامي، الذي وضعه في المنطقة الصحيحة والمناسبة له،لإن المخرج محمد سامي يتمتع بذكاء شديد،و يمتلك خبرة كييرة في اختيار الأدوار المناسبة لكل فنان، و رمضان هنا في المسلسل أثبت بشهادة الجمهور إنه نمبر وان.

*ماذا عن كواليس العمل؟

الكواليس كلها كانت ممتعة ولطيفة، وجميعنا بذلنا جهودًا كبيرة لكي يخرج المسلسل بهذا الشكل الذي حظى بإعجاب الجمهور، وسررت كثيرًا من العمل في ذلك المسلسل .

*ما رأيك فيما يتهمون محمد رمضان بأنه مغرور؟

من حق الجمهور في انتقاده إذا شعروا أنه مصابًا بالغرور،ومن حقه أن يغير من نفسه إذا رؤه كذلك، ومن المحتمل أنه كان مصابًا بالغرور،وعلم أن الجمهور لا يتقبله بذلك الوضع فلذلك لجأ للتغيير من نفسه.

*ما أبرز ردود الأفعال اللي تلقيتيها عن دورك بالمسلسل؟

ردود الأفعال رائعة، فقد تلقيت تعليقات كثيرة من قبل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي يعبرون فيها عن إعجابهم الشديد بـ"عظيمة"، ويهنوئنني فيها على ذلك الدور.

* من الفنان الذي خطفك أدائه التمثيلي في البرنس؟

من وجهة نظري كمتفرجة أن كل الفنانين المشاركين فيه رائعين ومبدعين بما فيهم محمد رمضان.

*من وجهة نظرك ما السر وراء نجاح المسلسل وتصدره للتريند كل يوم بهذا الشكل؟

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المخرج محمد سامي هو السبب الأساسي في نجاح المسلسل،حيث أنه كان يركز جيدًا في أدق التفاصيل،ولم يكن يترك وقتًا للممثل لكي يشغل نفسه بشئ غير عمله، وكان يقوم بقراءة السيناريو مع كل فنان،وكان يسعى جيدًا لكي يحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا، ولم يكن يسمح لأي شخص أن يفسد لو جزء صغير من عمله.

*ماذا عن شعورك عندما عُرِض عليكِ دور "عظيمة الرقاصة"؟

عندما عرض عليّ ذلك الدور كنت أعتقد أنه مثل أي دور قدمته من قبل، لأنني قدمت أدوار كثيرة مثله ولكن بطريقة كوميدية،ولكن بعد ذلك أدركت أن شخصية "عظيمة" مختلفة تمامًا عما قدمتها من قبل.

*هل تعتقدين أن الأب هو المخطئ الأساسي في تلك القصة؟

لا، فالأب ليس مخطئًا ولكن الزمن تغير و الظروف الاقتصادية أصبحت صعبة جدًا وكل ذلك جعل الأخوات يفكرون في الأموال وكل منهم يتمنى قتل الآخر من أجل الحصول عليها،ولكن الأب وجهة نظره كانت صحيحة وهي عدم إعطاء إخوته ميراثهم إلا عندما يصطلح حال كل منهم، وهذا حقه كأب لأنه لم يقدر في حياته على إصلاح شأنهم،فظن أن الأموال من الممكن أن تصلح حالهم، وذلك ليس ذنبه، فلا يوجد أبًا يتمنى أن يقتل أولاده بعضهم من أجل الحصول على الميراث .

*ما المسلسلات التي تحرصين على متابعتها حاليًا؟

لست متابعة جيدة لجميع الأعمال

لكنني شاهدت حلقة أو اثنين من كل مسلسل نظرًا لضيق الوقت وانشغالي بتصوير مشاهدي في مسلسل"ونحب تاني ليه"، لكنني سأحرص على متابعة جميع الأعمال بعد انتهاء شهر رمضان.

*من وجهة نظرك..لماذا تتعرض الأعمال الكوميدية للنقد هذا العام؟

لعدم توافر أفكار جديدة،والجمهور هذا العام منتبه كثيرًا بسبب الظروف الحالية التي أجبرت بعضهم على التزام المنازل،ولم يوجد أمامهم سوى انتقاد الأعمال،وكان لابد من البداية الترتيب الجيد و توافر أفكار جيدة، وأن ننتهي من التصوير قبل حلول شهر رمضان،ونقوم أيضًا بإستيلام جميع الحلقات الخاصة بنا لكي نعرف ما سنقوم به، وما حدث هذا العام بسبب الظروف التي نمر بها من توقف التصوير فجأة عدة مرات وعودة استئنافه مرة أخرى،أدى لضعف كبير في جودة الأعمال الكوميديا،كما أننا قمنا بالتصوير في ظروف عصيبة جدًا،فمن سيستطيع تقديم كوميديا في تلك الضغوطات.

*يُقال أن الوسط الفني معروف بالغيرة الفنية خاصةً بين الفنانات.. فهل عانيتي من ذلك الأمر من قبل؟

بالفعل هناك غيرة فنية،لكنني أغير من أحد، فأنا أعرف قدر نفسي جيدًا،كما أنني أتمنى الخير لجميع الأشخاص،وإذا كان هناك من يغير مني فأتمنى من الله أن يسامحه ويبعده عن طريقي.

*ما أقرب الأعمال التي قدمتيها لقلبك؟

دور "عظيمة" في مسلسل البرنس، فأنا أحببته كثيرًا نتيجة حب الناس له وتفاعلهم معه، وتعاطفت كثيرًا مع هذه السيدة.

*ماذا عن علاقتك بالمطبخ؟

علاقتي جيدة جدًا به، فأنا أجيد عمل جميع الأكلات لكنني مبتعدة عنه بغير إرادتي، فأنا أعاني من حساسية الصدر، والدكتور الذي يعالجني نصحني بالابتعاد عنه بسبب الأبخرة التي تصدر منه.

*هل تشعرين أنكِ ظُلمتِ فنيًا نتيجة عدم حصولك على البطولة المطلقة؟

إطلاقًا، فأنا راضية تمامًا عما وصلت إليه،وإذا أعطاني الله أكثر من ذلك سيكون فضل وعدل منه، وسأكون قد حصلت على ٢٤ قيراط الخاصين بي مكتملين بأشياء أخرى غير متواجدة عند أحد منها الستر والصحة وبناتي الذين أحسنت في تربيتهم.

*ماذا عن مشاركتك في برنامج "رامز مجنون رسمي"؟

لم أكن على علم بالمقلب،ورامز جلال لا يقدم شيئًا مؤذيًا،فهو يحاول دائمًا في امتاع المشاهدين وتسليتهم.