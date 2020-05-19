كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مسلسل البرنس.. أحمد زاهر يفاجئ جمهوره بصورة لـ"فتحي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الفنان أحمد زاهر، صورة له رسمها له أحد معجبيه وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكانت الصورة للفنان أحمد زاهر لشخصيه "فتحي" الذي يقوم بها في مسلسل"البرنس َ" حيث أنه يقوم بدور أخو الفنان محمد رمضان، الذي يكن له الكره والبغضاء وبينهم عداوه غير منتناهيه.

وعلق "زاهر" علي الصورة قائلا": " فعلا .... اللي رسم الرسمه دي رسم فتحي من جوه مش من بره رائع بجد شابوه للرسام الموهوووب "، حيث أن الرسمه يكمن فيها كل ملامح الشر التي جسدهازالفنان أحمد زاهر في شخصيه فتحي البرنس.

يذكر أن مسلسل "البرنس" تدور أحداثة في إطار درامي تشويقي، حول عائلة رضوان البرنس الذي يجسد شخصيتة الفنان محمد رمضان.

ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان محمد رمضان وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان وإدوارد ونجلاء فتحي وروجينا وريم سامي ومحمد علاء ودنيا عبدالعزيز، والمسلسل من إخراج محمد سامي. ويعرض عبر شاشة "dmc".