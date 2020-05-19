أسر ياسين: تلقيت تهديدات بالقتل!

فاجئ الفنان أسر ياسين أحد محبية عبر حسابه الرسمي علي موقع التدوينات القصيرة تويتر بتغريدة رد من خلالها بشكل ساخر علي أحد التغريدات التي تلقاها من قبل أحد متابعيها.

حيث قال هذا الشخص في تغريدته "ليس من العدل ان تحبوا آسر ياسين لوحده لما يقول شوجر ، و لما يخون تشتمونا إحنا"، ليقوم الفنان أسر ياسين بالرد عليه قائلا "يا هادي أنا جايلي تهديدات بالقتل وبيقولوا سكر هاتقطعني لأكياس شوجار صغننة"، ليتفاعل معه الكثيرين من محبيه ويؤكدوا أن المسلسل من انجح الأعمال الفنية خلال الموسم الرمضاني الجاري وان أسر ياسين ونيللي كريم قد حققوا نجاحا كبيرا لم يتوقعه أحد.

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يشار إلي ان مسلسل ب 100 وش من بطولة شريدف الدسوقي وإسلام إبراهيم وعلا رشدي ومصطفي درويش وحنان يوسف ودنيا ماهر وزينب غريب ومن إخراج كاملة أبو ذكري وتألأيف عمرو الدالي وأحمد وائل ومن إنتاج شركة العدل جروب، وقد حقق المسلسل نجاحا كبيرا للغاية وأكد الكثيرين من متابعي الدراما الرمضانية أنه أقوي مسلسل خلال الموسم الرمضاني الجاري.

وانتهي مؤخرا الفنان أسر ياسين من تصوير كاقفة مشاهده في فيلم صاحب المقام الذي من المقرر أن يطرح خلال الفترات المقبلة.