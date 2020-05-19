اصابة نجم خليجي شهير بنزيف في المخ ونقله للمستشفى في حالة حرجة

شاركت خلود المفرج أبنة شادي الخليج الفنان عبدالعزيز المفرج أصدقائها ومتابعيها عبر حسابه الرسمي علي موقع التدوينات القصيرة تويتر بتغريدة أعلنت من خلالها أن والدها الفنان الكبير قد نقل للمستشفي لإجراء أحد العمليات الجراحية في المخ، بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة وإصابته بنزيف في المخ .

وقالت خلود في تدوينتها "دعواتكم للوالد عبد العزيز المفرج شادي الخليج، يخضع الآن لعملية إيقاف نزيف بالمخ اللهم سلم سلم ولا حول ولا قوة إلا بالله"، وتفاعل معها الكثيرين من متابعيها من داخل الوسط الفني وخارجه الذين حرصوا علي أن مواستها في هذه الأزمة والدعاء له بالشفاء العاجل .

Advertisements

اقرئي ايضا : دنيا بطمة تستعد لاستقبال مولودها الثاني على الهواء مباشرة !

يشار إلي أن الفنان عبدالعزيز المفرج من أكبر نجوم الغناء في دولة الكويت وقد بدأ مشواره الفني منذ 60 عاما عندما قدم أغنية لي خليل حسين عام 1960 وحققت نجاحا كبير وملحوظا وبعدها توالت أعماله الفنية المميزة واستطاع ان يقدم طوال مسيرته مجموعة كبيرة من الأغاني التي وضعته في منطقة مميزة وأستاذا كبيرا يتعلم منه الكثيرين من نجوم الفن والغناء بدولة الكويت .